В Красноярском крае завели дело по факту нанесения травм младенцу во время лечебного массажа

В Красноярском крае завели уголовное дело по факту нанесения травм грудному ребёнку во время лечебного массажа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СК России.

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Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». По данным СМИ, женщина-массажист во время сеанса сломала ноги грудной девочке. Ребёнку наложили гипс. Потребовалось продолжительное лечение. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. «Допрашиваются родители пострадавшей девочки, устанавливается местонахождение массажиста, изымается необходимая медицинская документация. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ведомстве. Ранее Nation News сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.