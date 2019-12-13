Мединский рассказал об отношении к критике в Telegram

Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства, в том числе и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.

«Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы Министерства культуры», — цитирует РИА Новости Мединского.

Он заявил, что читает «все критические статьи, которые выходят».

Он также рассказал, что читает информацию, появляющуюся в Telegram-каналах.

«Иногда даже из анонимных каналов можно извлечь какую-то пользу и принять какие-то меры, которые позволят улучшить нашу работу», — добавил министр.

В июле спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе выступления в Тамбовской области рассказал о своём отношении к популярным Telegram-каналам и объяснил, почему не считает информацию, публикуемую их авторами, достоверной.