В Тюменской области вручили госнаграды

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В Тюменской области вручили государственные и ведомственные награды, сообщает kp.ru.

«Каждый из собравшихся в большом зале правительства добился признания и успеха на профессиональном пути, а их личные достижения стали частью истории и гордостью региона», — заявил губернатор Александр Моор.

В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил член общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Ильгиз Шарипов.

Знаки отличия «За мужественный поступок» присуждены Марине Бураковой из Ялуторовска, которая помогла предотвратить гибель человека при пожаре, и тюменскому пятикласснику Степану Масловскому, спасшему ребёнка из воды.

Всего наград федерального и регионального уровня удостоены 50 человек.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области вручили госнаграды.

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