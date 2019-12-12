СМИ: Более 70% работающих россиян моложе 30 лет имеют накопления

Большинство работающих россиян моложе 30 лет имеют накопления, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса компаний «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни».

По словам 36% респондентов, они откладывают деньги от случая к случаю. Ещё 34% стараются делать это регулярно.

Таким образом, доля тех, кто имеет накопления, среди работающей молодёжи достигает 70%.

«Среди целей накопления оказались покупка квартиры (17% опрошенных), путешествия и отдых (16%), ремонт квартиры и приобретение машины (по 12%)», — отмечается в исследовании.

Ещё 7% респондентов используют часть зарплаты для инвестиций, а 4% копят на будущую пенсию.

Самая высокая доля «сберегателей» зафиксирована в Санкт-Петербурге. В первую десятку также попали Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень и Рязань.

Ранее сообщалось, что около трети жителей России имеют накопления.