В Удмуртии сдали 705 тысяч квадратных метров жилья за 11 месяцев

В Удмуртии сдали 705 тыс. кв. м жилья за январь — ноябрь 2019 года, сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Мы ежеквартально проводим мониторинг потребности жилья в республике, который показывает, что процент нереализованного жилья на момент ввода дома в эксплуатацию составляет всего 2%», — заявил министр строительства региона Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

До конца года перед республикой стоит задача сдать 732 кв. м жилья.

Ранее эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил ситуацию на рынке долевого строительства.