В Удмуртии сдали 705 тысяч квадратных метров жилья за 11 месяцев
- РИА Новости
«Мы ежеквартально проводим мониторинг потребности жилья в республике, который показывает, что процент нереализованного жилья на момент ввода дома в эксплуатацию составляет всего 2%», — заявил министр строительства региона Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.
До конца года перед республикой стоит задача сдать 732 кв. м жилья.
Ранее эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил ситуацию на рынке долевого строительства.