Пробки в Москве достигли 9 баллов

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Пробки на дорогах Москвы в четверг, 12 декабря, достигли 9 баллов из 10. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Пробки в Москве достигли 9 баллов
  • РИА Новости

Основные трудности наблюдаются на центральных улицах города: Солянке, Варварке, Ильинке, Моховой и Знаменке, а также в Театральном, Китайгородском и Лубянском проездах.

Кроме того, затруднено движение на Москворецкой, Кремлёвской, Садовнической и Болотной набережных и на Большом Москворецком, Большом Устьинском и Большом Каменном мостах.

Стоят внешняя и внутренняя стороны Садового кольца.

Ранее в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) назвали дни, в которые ожидается пик предновогодних пробок в Москве в связи с ростом числа автомобилей из Подмосковья и других регионов России.

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