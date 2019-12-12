В Санкт-Петербурге организовали встречу волонтёров

В Санкт-Петербурге пройдёт встреча представителей волонтёрских движений и общественных организаций города, сообщает «ПолитЭксперт».

Участники мероприятия обсудят важность добровольного труда и безвозмездного создания общественного блага.

В ходе встречи эксперты обсудят важные темы, связанные с волонтёрской деятельностью, в частности традиционные формы взаимопомощи в регионе, законодательные инициативы по социальным льготам для волонтёров, виды благотворительных движений и концепции развития добровольчества в Санкт-Петербурге. Также спикеры затронут тему мошенничества под прикрытием волонтёрства.

Ранее политтехнолог, участница Международного форума добровольцев в Сочи Алёна Август в беседе с URA.RU заявила, что волонтёрам в России необходимо рассказывать о своей деятельности, чтобы привлечь внимание к этой работе.