В Амурской области перед судом предстанет мать по делу о смерти четырёхмесячной дочери

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В Амурской области перед судом предстанет женщина по уголовному делу о смерти её четырёхмесячной дочери, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
В Амурской области перед судом предстанет мать по делу о смерти четырёхмесячной дочери
  • РИА Новости

Установлено, что ребёнок находился на искусственном вскармливании. Жительница города Зея знала, что девочке требуется детское питание, но всё лето кормила её смесью на основе воды и заменителя молочного продукта, не предназначенного для грудничков. В результате дочь скончалась.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала вину по статье «Причинение смерти по неосторожности» и раскаялась в содеянном.

В ближайшее время дело передадут в суд.

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