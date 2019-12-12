В Амурской области перед судом предстанет мать по делу о смерти четырёхмесячной дочери
- РИА Новости
Установлено, что ребёнок находился на искусственном вскармливании. Жительница города Зея знала, что девочке требуется детское питание, но всё лето кормила её смесью на основе воды и заменителя молочного продукта, не предназначенного для грудничков. В результате дочь скончалась.
В ходе предварительного следствия женщина полностью признала вину по статье «Причинение смерти по неосторожности» и раскаялась в содеянном.
В ближайшее время дело передадут в суд.
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