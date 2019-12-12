В Амурской области перед судом предстанет мать по делу о смерти четырёхмесячной дочери

В Амурской области перед судом предстанет женщина по уголовному делу о смерти её четырёхмесячной дочери, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Установлено, что ребёнок находился на искусственном вскармливании. Жительница города Зея знала, что девочке требуется детское питание, но всё лето кормила её смесью на основе воды и заменителя молочного продукта, не предназначенного для грудничков. В результате дочь скончалась.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала вину по статье «Причинение смерти по неосторожности» и раскаялась в содеянном.

В ближайшее время дело передадут в суд.

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