В Сочи завели дело по факту травмирования младенца

В Сочи завели уголовное дело по факту травмирования младенца, сообщают «Юга.ру».

Ребёнок госпитализирован. Врачи заявили о произошедшем в полицию.

Факт инцидента подтвердила начальник отделения по связям со СМИ УВД по городу Екатерина Лелекова.

Она рассказала, что дело возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«По данному уголовному делу проводятся следственные действия, содержание которых разглашению не подлежит», — отметила Лелекова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери.