Опрос: 74% россиян планируют дарить новогодние подарки родственникам

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Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками портала Superjob, 74% россиян будут дарить подарки родственникам к Новому году.
Опрос: 74% россиян планируют дарить новогодние подарки родственникам
  • Pixabay

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса, 38% собираются поздравлять любимых людей, 24% — друзей, 12% — коллег.

11% планируют покупать подарок себе, ещё 11% не планируют никаких подарков.

При этом женщин, которые хотят дарить подарки коллегам, в два раза больше, чем мужчин (16% и 8% соответственно).

Средний бюджет на подарки составляет 13,5 тыс. руб., причём у мужчин он почти на 40% выше, чем у женщин (15,6 тыс. и 11,2 тыс. соответственно).

Ранее портал Nation News со ссылкой на результаты исследования платформы «Mail.Ru для бизнеса» сообщал, что россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки на Новый год.

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