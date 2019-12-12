Эксперт оценил инициативу об отмене штрафов за превышение средней скорости на дорогах

Автоэксперт Дмитрий Булавин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал законодательную инициативу депутатов Госдумы отменить штрафы за превышение средней скорости на дорогах.

Он напомнил, что в ПДД нет такого понятия, как «средняя скорость». К тому же превышение средней скорости сложно контролировать.

«Мы должны прийти к более суровым штрафам в денежном выражении за превышение скорости. В соседей Финляндии штраф за превышение скорости доходит до €100. Если ввести такой штраф в России, это бы дисциплинировало водителей. Потому что каждый раз платить условные 7,5 тыс. руб. за превышение на 1 км/ч — это весомо», — отметил автоэксперт.

11 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение скорости, если нарушение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины на определённом участке дороги.