В Кремле прокомментировали высылку двух сотрудников посольства ФРГ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с высылкой двух сотрудников посольства ФРГ в Москве.
В Кремле прокомментировали высылку двух сотрудников посольства ФРГ
  • РИА Новости

«Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина», — заявил Песков.

По его словам, российская сторона надеется, что это не станет негативным фактором для дальнейшего развития и расширения «весьма конструктивного диалога» с ФРГ.

Ранее стало известно, что Россия в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Им предписывается покинуть страну в течение семи суток.

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