СМИ: Штрафы для компаний за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти

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Штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов могут вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. рублей, передаёт газета «Известия».
СМИ: Штрафы для компаний за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти
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В соответствии с проектом редакции Кодекса об административных правонарушениях, для проверяющих также предполагается повышение штрафов: за несоблюдение законодательства для должностных лиц до 5000—7000 рублей, за грубое или повторное нарушение — 50—70 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрено взыскание для должностных лиц за неповиновение требованиям инспектора Счётной палаты или воспрепятствование проверке (до 15 тыс. рублей).

При этом на бизнесменов могут распространить правило о скидке 50% при своевременной оплате штрафа.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение скорости, если нарушение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины на определённом участке дороге.

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