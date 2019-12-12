СМИ: Штрафы для компаний за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти
- © minjust.ru
В соответствии с проектом редакции Кодекса об административных правонарушениях, для проверяющих также предполагается повышение штрафов: за несоблюдение законодательства для должностных лиц до 5000—7000 рублей, за грубое или повторное нарушение — 50—70 тыс. рублей.
Кроме того, предусмотрено взыскание для должностных лиц за неповиновение требованиям инспектора Счётной палаты или воспрепятствование проверке (до 15 тыс. рублей).
При этом на бизнесменов могут распространить правило о скидке 50% при своевременной оплате штрафа.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение скорости, если нарушение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины на определённом участке дороге.