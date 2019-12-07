В Мосгордуме призвали уголовно наказывать за частое превышение скорости

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести уголовное наказание для водителей, часто превышающих скорость и управляющих автомобилем без прав.

«В УК России необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости», — написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Он добавил, что то же предлагается и в отношении тех, кто водит без прав.

По его словам, нынешнее законодательство не учитывает фактор опасности повторных нарушений.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля, въехавшего в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца и сбивший насмерть трёх пешеходов, имел за год 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости.