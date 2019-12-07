В Мосгордуме призвали уголовно наказывать за частое превышение скорости
- РИА Новости
«В УК России необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости», — написал Шапошников на своей странице в Facebook.
Он добавил, что то же предлагается и в отношении тех, кто водит без прав.
По его словам, нынешнее законодательство не учитывает фактор опасности повторных нарушений.
Ранее стало известно, что водитель автомобиля, въехавшего в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца и сбивший насмерть трёх пешеходов, имел за год 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости.