В Мосгордуме призвали уголовно наказывать за частое превышение скорости

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил ввести уголовное наказание для водителей, часто превышающих скорость и управляющих автомобилем без прав.
В Мосгордуме призвали уголовно наказывать за частое превышение скорости
  • РИА Новости

«В УК России необходимо ввести новый состав преступления, предусматривающий ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости», — написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Он добавил, что то же предлагается и в отношении тех, кто водит без прав.

По его словам, нынешнее законодательство не учитывает фактор опасности повторных нарушений.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля, въехавшего в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца и сбивший насмерть трёх пешеходов, имел за год 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости.

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