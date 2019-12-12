Опрос: 26% россиян считают, что их могут уволить

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Специалисты сервиса HeadHunter в IV квартале 2019 года провели опрос среди россиян, результаты которого показали, что 26% респондентов опасаются скорого увольнения, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.
Опрос: 26% россиян считают, что их могут уволить
  • РИА Новости

Всего в опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.

Согласно исследованию, на вопрос о существовании угрозы увольнения 9% респондентов ответили «точно да», 17% — «скорее, да».

Уверенность в том, что увольнение им не грозит, выразили 33% опрошенных.

30% респондентов полагают, что этого, скорее всего, не произойдет.

10% не смогли ответить однозначно.

Меньше всех опасаются сокращения работники сфер науки и образования, добычи сырья и консультирования, сотрудники НКО и рабочий персонал.

Самый большой страх увольнения зафиксирован у занятых в отраслях безопасности, банков и инвестиций.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А.Н. Косыгина кандидат экономических наук Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал итоги опроса, в рамках которого жители России рассказали о размере справедливой зарплаты.

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