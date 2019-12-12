Опрос: 26% россиян считают, что их могут уволить
- РИА Новости
Всего в опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.
Согласно исследованию, на вопрос о существовании угрозы увольнения 9% респондентов ответили «точно да», 17% — «скорее, да».
Уверенность в том, что увольнение им не грозит, выразили 33% опрошенных.
30% респондентов полагают, что этого, скорее всего, не произойдет.
10% не смогли ответить однозначно.
Меньше всех опасаются сокращения работники сфер науки и образования, добычи сырья и консультирования, сотрудники НКО и рабочий персонал.
Самый большой страх увольнения зафиксирован у занятых в отраслях безопасности, банков и инвестиций.
Ранее доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А.Н. Косыгина кандидат экономических наук Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал итоги опроса, в рамках которого жители России рассказали о размере справедливой зарплаты.