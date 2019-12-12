Послу ФРГ выражен протест из-за ситуации с российскими дипломатами

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МИД России выразил протест послу ФРГ Андреасу фон Гайру из-за ситуации с российскими дипломатами, которые были объявлены в Берлине персонами нон грата.
Послу ФРГ выражен протест из-за ситуации с российскими дипломатами
  • РИА Новости

«Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине persona non grata», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее сообщалось, что посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр прибыл в МИД России на фоне истории с высылкой российских дипломатов из Германии.

4 декабря стало известно, что власти Германии высылают двух сотрудников российского посольства.

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