Стали известны имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа при крушении ударного вертолёта Ми-28.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему вертолётному полку, вам лично», — приводит администрация Краснодарского края слова Кондратьева.

Он подчеркнул, что «подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу».

Ранее сообщалось о крушении Ми-28 в Краснодарском крае. В результате происшествия погибли два члена экипажа.

Позднее на месте крушения были найдены чёрные ящики.

СК возбудил по данному факту уголовное дело.