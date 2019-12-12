Стали известны имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа при крушении ударного вертолёта Ми-28.
Стали известны имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани
  • РИА Новости

«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему вертолётному полку, вам лично», — приводит администрация Краснодарского края слова Кондратьева.

Он подчеркнул, что «подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу». 

Ранее сообщалось о крушении Ми-28 в Краснодарском крае. В результате происшествия погибли два члена экипажа. 

Позднее на месте крушения были найдены чёрные ящики

СК возбудил по данному факту уголовное дело.

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