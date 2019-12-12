Стали известны имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани
- РИА Новости
«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему вертолётному полку, вам лично», — приводит администрация Краснодарского края слова Кондратьева.
Он подчеркнул, что «подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу».
Ранее сообщалось о крушении Ми-28 в Краснодарском крае. В результате происшествия погибли два члена экипажа.
Позднее на месте крушения были найдены чёрные ящики.