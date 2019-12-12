Счётная палата рассказала о расходах бюджета на нацпроекты
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, имеющиеся в распоряжении портала «Будущее России. Национальные проекты».
Отмечается, что исполнение расходов бюджета на нацпроекты за указанный период превысило отметку 70% и составило 1,27 трлн руб. При этом по четырём национальным проектам («Демография», «Наука», «Культура» и «Здравоохранение») данный показатель превысил 80%.
Хуже всего дела обстоят с нацпроектом «Цифровая экономика». В данном случае исполнение расходов бюджета составило 23,8%.
Ранее Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.