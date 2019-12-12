Счётная палата рассказала о расходах бюджета на нацпроекты

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Российская Счётная палата рассказала об исполнении расходов бюджета на национальные проекты за 11 месяцев 2019 года.
Счётная палата рассказала о расходах бюджета на нацпроекты
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, имеющиеся в распоряжении портала «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что исполнение расходов бюджета на нацпроекты за указанный период превысило отметку 70% и составило 1,27 трлн руб. При этом по четырём национальным проектам («Демография», «Наука», «Культура» и «Здравоохранение») данный показатель превысил 80%.

Хуже всего дела обстоят с нацпроектом «Цифровая экономика». В данном случае исполнение расходов бюджета составило 23,8%.

Ранее Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций.

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