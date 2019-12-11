В России выявили 3000 недобросовестных исполнителей госконтрактов
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«На сегодняшний день число попавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляет порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд руб», — цитирует его ТАСС.
Как передаёт РИА Новости, также Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресёк деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей.
В августе газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что объём серых зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей.