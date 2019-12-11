В России выявили 3000 недобросовестных исполнителей госконтрактов

Росфинмониторинг обнаружил около 3 тыс. исполнителей контрактов в рамках национальных проектов с признаками проведения сомнительных операций. Об этом заявил глава службы Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации.

«На сегодняшний день число попавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляет порядка 3 тыс. на сумму контрактов свыше 130 млрд руб», — цитирует его ТАСС.

Как передаёт РИА Новости, также Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресёк деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей.

В августе газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата, сообщила, что объём серых зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей.