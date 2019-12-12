В Приангарье задержали создававшую тайники с наркотиками банду
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Пресечена деятельность наркогруппировки, участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины», — говорится в пресс-релизе МВД.
Задержаны предполагаемый лидер группы злоумышленников и девять его сообщников.
«В 15 городах и посёлках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками», — добавила Волк.
В МВД уточнили, что полицейским удалось предотвратить поставку в регион 20 кг запрещённых веществ, «достаточных для получения наркозависимыми 40 тыс. разовых доз общей стоимостью порядка 60 млн рублей».
Задержанные заключены под стражу.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму завели уголовные дела по факту поставок наркотиков с Украины.