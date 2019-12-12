В Приангарье задержали создававшую тайники с наркотиками банду

Полиция задержала в Иркутской области группу лиц, которые продавали синтетические наркотики через интернет-магазины и делали закладки во всех крупных городах Приангарья.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пресечена деятельность наркогруппировки, участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины», — говорится в пресс-релизе МВД.

Задержаны предполагаемый лидер группы злоумышленников и девять его сообщников.

«В 15 городах и посёлках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками», — добавила Волк.

В МВД уточнили, что полицейским удалось предотвратить поставку в регион 20 кг запрещённых веществ, «достаточных для получения наркозависимыми 40 тыс. разовых доз общей стоимостью порядка 60 млн рублей».

Задержанные заключены под стражу.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму завели уголовные дела по факту поставок наркотиков с Украины.