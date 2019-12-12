В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

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Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о том, как докладывал президенту Владимиру Путину о спасении младенца Вани Фокина из-под завалов обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске.

«Когда живого малыша нашли... Перед этим я доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину: «Мороз -30 °С, всё засыпано. Скорее всего, живых нет». И то, что мы нашли Ваню — это просто чудо», — сказал Зиничев в интервью kp.ru.

По его словам, в эти дни президент был крайне собран, и сообщение о спасении ребёнка воспринял с облегчением, отметив: «а живые всё-таки есть».

«Я ему ответил: чудо!» — сказал глава МЧС.

В феврале Зиничев наградил начальника управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер» Петра Гриценко, который спас из-под завалов дома в Магнитогорске мальчика Ваню Фокина.

Младенец провёл под завалами более 30 часов. 15 февраля Фокин вместе с мамой вернулся домой в Челябинскую область после лечения в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов многоэтажного жилого дома вследствие взрыва бытового газа. В результате ЧП погибли 39 человек.

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