В Краснодаре прокомментировали лидерство в списке самых комфортных городов России
- РИА Новости
«В Краснодаре, действительно, многое делается, чтобы обеспечить комфортную жизнь жителям. У нас ремонтируются дороги и тротуары, приводятся в порядок зелёные зоны. Только в этом году благоустроили девять парковых зон, построили 70 км дорог и тротуаров», — заявила она.
По её словам, большую роль при благоустройстве играют федеральные программы, посвящённые жилищным и дорожным темам.
Галушко также отметила эффективность работы городской команды.
За Краснодаром идут Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.
НСН сообщала, что стали известны российские города — лидеры по посещению иностранными туристами. Лидирует Москва, причём турпоток в столицу вырос на 2,8%. Второе место занимает Санкт-Петербург (количество полётов из-за рубежа снизилось на 4,6%). Далее следует Жуковский, где расположен международный аэропорт. В рейтинг также попали Новосибирск, Калининград, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.