В Краснодаре прокомментировали лидерство в списке самых комфортных городов России

Председатель гордумы Краснодара Вера Галушко в беседе с Nation News прокомментировала лидерство краевой столицы в списке самых комфортных и доступных для жизни городов России.

«В Краснодаре, действительно, многое делается, чтобы обеспечить комфортную жизнь жителям. У нас ремонтируются дороги и тротуары, приводятся в порядок зелёные зоны. Только в этом году благоустроили девять парковых зон, построили 70 км дорог и тротуаров», — заявила она.

По её словам, большую роль при благоустройстве играют федеральные программы, посвящённые жилищным и дорожным темам.

Галушко также отметила эффективность работы городской команды.

За Краснодаром идут Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

НСН сообщала, что стали известны российские города — лидеры по посещению иностранными туристами. Лидирует Москва, причём турпоток в столицу вырос на 2,8%. Второе место занимает Санкт-Петербург (количество полётов из-за рубежа снизилось на 4,6%). Далее следует Жуковский, где расположен международный аэропорт. В рейтинг также попали Новосибирск, Калининград, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Владивосток.