СМИ: Объём покупок в российских магазинах с такс-фри вырос на 16% с начала года
- РИА Новости
Совершено покупок на 9,3 млрд рублей.
Глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что покупателям уже возместили 1,9 млрд рублей.
По словам министра, в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тыс. рублей.
Наибольшей популярностью пользуется парфюмерно-косметическая продукция, ювелирные изделия, часы, одежда и обувь, меховые и кожаные изделия.
Ранее Мантуров рассказал о планах внедрения такс-фри по всей России.