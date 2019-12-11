СМИ: Объём покупок в российских магазинах с такс-фри вырос на 16% с начала года

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Объём покупок иностранцев в российских магазинах с системой такс-фри вырос на 16,2% за январь — сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
СМИ: Объём покупок в российских магазинах с такс-фри вырос на 16% с начала года
  • РИА Новости

Совершено покупок на 9,3 млрд рублей.

Глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что покупателям уже возместили 1,9 млрд рублей.

По словам министра, в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тыс. рублей.

Наибольшей популярностью пользуется парфюмерно-косметическая продукция, ювелирные изделия, часы, одежда и обувь, меховые и кожаные изделия.

Ранее Мантуров рассказал о планах внедрения такс-фри по всей России.

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