СМИ: Объём покупок в российских магазинах с такс-фри вырос на 16% с начала года

Объём покупок иностранцев в российских магазинах с системой такс-фри вырос на 16,2% за январь — сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

РИА Новости

Совершено покупок на 9,3 млрд рублей. Глава ведомства Денис Мантуров рассказал, что покупателям уже возместили 1,9 млрд рублей. По словам министра, в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тыс. рублей. Наибольшей популярностью пользуется парфюмерно-косметическая продукция, ювелирные изделия, часы, одежда и обувь, меховые и кожаные изделия. Ранее Мантуров рассказал о планах внедрения такс-фри по всей России.