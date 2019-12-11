Собянин рассказал о встречах с Лужковым
- РИА Новости
«В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто, в этом году раза четыре или пять», — цитирует РИА Новости Собянина.
Мэр отметил, что у Лужкова «был драйв, он был заряжен делом, рассказывал про сельское хозяйство, про то предприятие, которым он занимался, было очень интересно его послушать».
Собянин добавил, что в ходе встреч они «общими вопросами обменивались, а в хозяйственные вопросы города практически не вмешивались в разговоре».
Ранее сообщалось, что в Москве люди возлагают цветы к мемориалу памяти Лужкова у здания столичной мэрии в Вознесенском переулке.
Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря, после отпевания в храме Христа Спасителя.
Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.