В Госдуме предложили проверить семьи с одним опекуном во всех регионах России
- РИА Новости
«В Удмуртии было принято абсолютно правильное решение о проверке всех семей, нуждающихся в помощи. Ответственность за проведение таких проверок лежит на всех: это должно быть постоянной работой», — сказала она.
По её словам, федеральное законодательство возлагает обязанность осуществлять профилактическую работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, на социальные службы и органы опеки. Как отметила депутат, в первую очередь необходимо проверить их деятельность в субъектах.
Окунева считает, что особенное внимание соцработники должны обращать на тех, кто живёт с ребёнком отдельно от остальных родственников.
«Есть уже опыт использования специальных часов, которые носят люди старшего возраста, — с их помощью они могут обратиться за подмогой. Было бы хорошо организовать соответствующие диспетчерские службы, которые могли бы приезжать и оказывать поддержку в крайних ситуациях», — добавила она.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала спасение находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка.