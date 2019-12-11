В Госдуме предложили проверить семьи с одним опекуном во всех регионах России

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с «Газетой.Ru» предложила проверить семьи, где воспитывается ребёнок-инвалид или где уход за ребёнком осуществляет только один опекун, во всех регионах России.
В Госдуме предложили проверить семьи с одним опекуном во всех регионах России
  • РИА Новости

«В Удмуртии было принято абсолютно правильное решение о проверке всех семей, нуждающихся в помощи. Ответственность за проведение таких проверок лежит на всех: это должно быть постоянной работой», — сказала она.

По её словам, федеральное законодательство возлагает обязанность осуществлять профилактическую работу с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, на социальные службы и органы опеки. Как отметила депутат, в первую очередь необходимо проверить их деятельность в субъектах.

Окунева считает, что особенное внимание соцработники должны обращать на тех, кто живёт с ребёнком отдельно от остальных родственников.

«Есть уже опыт использования специальных часов, которые носят люди старшего возраста, — с их помощью они могут обратиться за подмогой. Было бы хорошо организовать соответствующие диспетчерские службы, которые могли бы приезжать и оказывать поддержку в крайних ситуациях», — добавила она.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала спасение находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка.

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