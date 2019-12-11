В Подмосковье провели более 5,5 тысячи процедур ЭКО в 2019 году

В Московской области провели более 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2019 году, сообщает телеканал «360».

Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет обрести счастье материнства тем женщинам, которые не могут забеременеть естественным путём. Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье», — отметила она.

По её словам, важно, что такую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС.

Ранее, как сообщали «Юга.ру», в Адыгее рассказали о новом виде поддержки многодетных семей.