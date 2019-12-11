В Подмосковье провели более 5,5 тысячи процедур ЭКО в 2019 году
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Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.
«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет обрести счастье материнства тем женщинам, которые не могут забеременеть естественным путём. Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье», — отметила она.
По её словам, важно, что такую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС.
Ранее, как сообщали «Юга.ру», в Адыгее рассказали о новом виде поддержки многодетных семей.