В Подмосковье провели более 5,5 тысячи процедур ЭКО в 2019 году

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В Московской области провели более 5,5 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2019 году, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье провели более 5,5 тысячи процедур ЭКО в 2019 году
  • Pixabay

Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет обрести счастье материнства тем женщинам, которые не могут забеременеть естественным путём. Ежегодно мы увеличиваем число процедур ЭКО в Подмосковье», — отметила она.

По её словам, важно, что такую помощь оказывают бесплатно по полису ОМС.

Ранее, как сообщали «Юга.ру», в Адыгее рассказали о новом виде поддержки многодетных семей.

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