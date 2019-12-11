В Коми вынесли приговор по делу о ДТП с двумя погибшими

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Ижемский районный суд вынес приговор по делу о ДТП с двумя погибшими, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Коми.
В Коми вынесли приговор по делу о ДТП с двумя погибшими
  • РИА Новости

Обвиняемый водитель получил 4,5 года лишения свободы в колонии-поселении. В счёт компенсации морального вреда в пользу потерпевшей взыскано 2 млн рублей, а также более 700 тыс. рублей, затраченных на лечение пострадавших.

ДТП произошло в феврале на трассе Ираель — Ижма. 64-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA Rio. Погибли 35-летний сотрудник уголовного розыска УМВД Сыктывкара и его пятилетняя дочь. Жена и 10-летний сын получили тяжёлые травмы. Также пострадала пассажирка Hyundai.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю с нетрезвым водителем.

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