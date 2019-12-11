В Калужской области задержали оренбуржца, находившегося в федеральном розыске

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В одном из супермаркетов Обнинска задержали оренбуржца, находившегося в федеральном розыске, сообщает RIA56 со ссылкой на управление Росгвардии Калужской области.
В Калужской области задержали оренбуржца, находившегося в федеральном розыске
  • РИА Новости

В магазине сработала сигнализация. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и выяснили, что неизвестный мужчина похитил шесть бутылок с алкоголем и попытался сбежать. Его задержали.

Как оказалось, 40-летний житель Оренбургской области находился в розыске. Он подозревается в совершении имущественного преступления.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе задержали жителя Воронежской области, находившегося в федеральном розыске.

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