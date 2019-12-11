В Калужской области задержали оренбуржца, находившегося в федеральном розыске
- РИА Новости
В магазине сработала сигнализация. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место и выяснили, что неизвестный мужчина похитил шесть бутылок с алкоголем и попытался сбежать. Его задержали.
Как оказалось, 40-летний житель Оренбургской области находился в розыске. Он подозревается в совершении имущественного преступления.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе задержали жителя Воронежской области, находившегося в федеральном розыске.