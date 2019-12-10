В Севастополе задержали жителя Воронежской области, находившегося в федеральном розыске

Представители севастопольского управления Росгвардии задержали жителя Воронежской области, находившегося в федеральном розыске.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Прибыв по сигналу тревожной кнопки в один из торговых центров Севастополя, сотрудники наряда вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, пронёсшего неоплаченный товар мимо кассовой зоны магазина спортивных товаров», — заявили в пресс-службе.

Стоимость украденного — около 20 тыс. рублей.

Выяснилось, что 28-летний мужчина находится в розыске как условно осуждённый. Ранее его привлекли к уголовной ответственности за совершение кражи.

Задержанного передали следственно-оперативной группе УМВД России по Севастополю.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске.