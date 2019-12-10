В Севастополе задержали жителя Воронежской области, находившегося в федеральном розыске
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«Прибыв по сигналу тревожной кнопки в один из торговых центров Севастополя, сотрудники наряда вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, пронёсшего неоплаченный товар мимо кассовой зоны магазина спортивных товаров», — заявили в пресс-службе.
Стоимость украденного — около 20 тыс. рублей.
Выяснилось, что 28-летний мужчина находится в розыске как условно осуждённый. Ранее его привлекли к уголовной ответственности за совершение кражи.
Задержанного передали следственно-оперативной группе УМВД России по Севастополю.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске.