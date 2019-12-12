В Петербурге заработала праздничная подсветка мостов

В Санкт-Петербурге включили праздничную подсветку мостов, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Ленсвета».

Как отметили в ведомстве, к электроснабжению подключены новогодние украшения на 17 петербургских мостах, в частности на Дворцовом, Троицком, Володарском, Биржевом, Первом Инженерном и Первом Садовом мостах.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что к 20 декабря праздничные гирлянды заработают на 59 елках.

Все украшения будут включаться и выключаться единым диспетчерским центром управления наружным освещением.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице новогодние ёлки украсят в различных стилях.