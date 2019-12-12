В Петербурге заработала праздничная подсветка мостов

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге включили праздничную подсветку мостов, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Ленсвета».
В Петербурге заработала праздничная подсветка мостов
  • © lensvet.spb.ru

Как отметили в ведомстве, к электроснабжению подключены новогодние украшения на 17 петербургских мостах, в частности на Дворцовом, Троицком, Володарском, Биржевом, Первом Инженерном и Первом Садовом мостах.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что к 20 декабря праздничные гирлянды заработают на 59 елках.

Все украшения будут включаться и выключаться единым диспетчерским центром управления наружным освещением.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице новогодние ёлки украсят в различных стилях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить