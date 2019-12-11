В Госдуме предложили установить тревожные кнопки в квартирах семей с одним опекуном
- РИА Новости
«Нужно, чтобы это было сделано за счёт государства, потому что у семей, где только один опекун или ребёнок-инвалид, как правило, не очень высокие доходы. В целом это должна быть целая программа обеспечения жильём, которое было бы оборудовано для проживания таких семей», — сказал он.
По его словам, такая инициатива должна быть применима только к тем, кто сам заявит о готовности к подобным мерам.
Как считает Смолин, устраивать массовые проверки квартир для выявления неблагополучных семей нельзя.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала спасение находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка.