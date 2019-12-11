На Гайдаровском форуме выступят бывшие члены правительства Сербии, Швеции и Польши

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На Гайдаровском форуме «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» выступят бывшие члены европейских правительств.
На Гайдаровском форуме выступят бывшие члены правительства Сербии, Швеции и Польши
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В частности, это Ненад Попович — экс-министр без портфеля, ответственный за инновации и технологическое развитие Сербии, автор восьми книг и более 120 научных работ. Награждён Орденом Дружбы за особый вклад в развитие экономических и социальных связей между Россией и Сербией.

Среди участников — бывший министр финансов Швеции, член консультативного комитета компании East Capitals Андерс Борг и бывший министр финансов Польши, профессор Университета Козьминского, иностранный член Российской академии наук Гжегож В. Колодко.

Форум состоится 15—16 января в РАНХиГС.

Ранее сообщалось, что на Гайдаровском форуме выступят политические деятели из Италии и Финляндии.

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