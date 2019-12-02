На Гайдаровском форуме выступят политические деятели из Италии и Финляндии

На Гайдаровском форуме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия» выступят политические деятели из Италии и Финляндии.

В частности, это Франко Фраттини — президент Института евразийских исследований, экс-министр иностранных дел Италии, бывший вице-президент Европейской комиссии.

Кроме того, одним из спикеров станет Эско Ахо — член Международного консультационного совета РАНХиГС, старший советник Восточного офиса финской промышленности, член комитета по стратегическому планированию и член комитета по управлению рисками ПАО «Сбербанк», бывший премьер-министр Финляндии.

Также выступит Джулио Тремонти — юрист и политик, председатель Института Аспена (Италия), бывший министр экономики и финансов Италии, член Фонда Италия — США.

Форум пройдёт в РАНХиГС 15—16 января 2020 года.