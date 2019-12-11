В Калининградской области проверят меры безопасности для семей с одним родителем

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в регионе проверят меры безопасности для семей, где воспитанием ребёнка занимается только один опекун.
В Калининградской области проверят меры безопасности для семей с одним родителем
  • Pixabay

«Я с ситуацией в Удмуртии не знаком, но обязательно поручу разобраться в этом вопросе и поставлю это на контроль в Калининградской области», — сказал он.

По его словам, есть рациональное зерно в том, чтобы проверить семьи, в которых есть только один родитель и где могло произойти что-то, из-за чего дети останутся без присмотра.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала спасение находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка в Удмуртии.

По её словам, избежать трагедии удалось благодаря тому, что после случая с гибелью 13-летнего мальчика с ДЦП, чьё тело вместе с телом его мёртвой матери было найдено в одной из квартир в городе Можга, были предприняты профилактические меры.

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