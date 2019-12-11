В Гильдии безопасности рассказали о защите несовершеннолетних в интернете

Заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности при Московской торгово-промышленной палате Павел Сорокин в беседе с НСН рассказал о способах защиты несовершеннолетних в интернете.

«Самое важное для нас — это то, что мы запустили в партнёрстве с московской системой образования уникальные курсы для педагогов, на которых мы обучали школьные команды — учителей, директоров», — отметил он.

Сорокин также добавил, что любой учитель, который чувствует необходимость в получении таких знаний, может обратиться в Гильдию НСБ.

По его словам, для обеспечения безопасности детей в интернете в первую очередь необходимо работать именно с педагогами. Нужно рассказать им об угрозах во всемирной сети, а затем предложить рабочие алгоритмы действия в сложных ситуациях, которые могут быть связаны с кибербуллингом, утечкой персональных данных, преступными угрозами, мошенниками и другим.

Ранее в МВД оценили ущерб от киберпреступлений в России в 2019 году.