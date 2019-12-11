В Минпромторге оценили последствия введения маркировки товаров

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов в беседе с «Российской газетой» оценил последствия введения маркировки товаров.

По его словам, роста цен не будет.

«Мы, наоборот, рассчитываем, что это приведёт к незначительному снижению цены», — сказал он.

Как пояснил Евтухов, это может произойти за счёт вытеснения фальсификата с рынка и установления более честных правил конкуренции.

Замминистра также отметил, что в цене товара стоимость маркировки составляет 50 копеек без НДС, а в отдельных случаях может быть и менее копейки, если производитель товара передаст коды производителю упаковки.

Что касается возможного расширения списка продукции, подлежащей обязательной маркировке, Евтухов сказал, что задача ведомства — чтобы «как минимум все товары, которые попадают к потребителю, прошли маркировку».

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.