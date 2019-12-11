В Ижевске возбудили дело из-за смерти ребёнка во время тихого часа в детсаду

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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка во время тихого часа в частном детском саду, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
В Ижевске возбудили дело из-за смерти ребёнка во время тихого часа в детсаду
  • РИА Новости

По информации следователей, сотрудники дошкольного учреждения нашли тело годовалой девочки без видимых признаков насильственной смерти.

Представители управления осмотрели место инцидента. Назначена экспертиза для установления причины смерти.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В августе Пятый канал сообщал, что в Амурской области организовали проверку по факту падения штукатурки на воспитанников детсада.

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