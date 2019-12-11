Пропавшую в октябре российскую лодку нашли пустой у берегов Японии
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на информацию Морского спасательно-координационного центра Владивостока.
«Да, это действительно моторная лодка, которая... 26 октября 2019 года года вышла с шестью рыбаками в заливе Владимира... на рыбалку, до настоящего времени их местоположение не было известно», — цитирует РИА Новости Росморречфлот.
26 октября рыбаки отправились на моторной лодке на рыбалку в залив Владимира Ольгинского района Приморья и не вернулись.
31 октября Следственный комитет организовал проверку в связи с произошедшим.