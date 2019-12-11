Пропавшую в октябре российскую лодку нашли пустой у берегов Японии

Российскую моторную лодку, пропавшую с шестью рыбаками в море в Приморском крае 26 октября, обнаружили пустой возле берегов Японии.

Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на информацию Морского спасательно-координационного центра Владивостока.

«Да, это действительно моторная лодка, которая... 26 октября 2019 года года вышла с шестью рыбаками в заливе Владимира... на рыбалку, до настоящего времени их местоположение не было известно», — цитирует РИА Новости Росморречфлот.

26 октября рыбаки отправились на моторной лодке на рыбалку в залив Владимира Ольгинского района Приморья и не вернулись.

31 октября Следственный комитет организовал проверку в связи с произошедшим.