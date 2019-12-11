Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США

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Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.
Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США
  • Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МВД по республике Руслан Алханов.

По его словам, Госдепартамент США «регулярно пополняет санкционный список достойными и уважаемыми представителями» Чечни, в том числе сотрудниками МВД.

«Предлагаем уже не в первый раз, чтобы облегчить им работу, пополнить этот пресловутый список всем личным составом МВД по Чеченской Республике», — заявил Алханов.

Он добавил, что надзорные и следственные органы проводили всевозможные проверки «по выдуманной истории агентов Госдепа» относительно Ирасханова. Глава МВД Чечни добавил, что «история не нашла объективного подтверждения».

Ранее Госдеп США объявил о введении санкций против Ирасханова, назвав его «ответственным за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин».

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