СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Согласно данным следствия, подозреваемые «в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов».
Как уточняется, в настоящий момент идут следственные действия по установлению обстоятельств инцидента, а также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Ранее свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.