СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, подозреваемые «в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов».

Как уточняется, в настоящий момент идут следственные действия по установлению обстоятельств инцидента, а также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.