СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска

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Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, подозреваемые «в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов».

Как уточняется, в настоящий момент идут следственные действия по установлению обстоятельств инцидента, а также решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее свердловский областной суд приговорил бывшего судью Арбитражного суда Олега Гаврюшина к восьми годам колонии по делу о получении взятки в размере 14 млн рублей.

 

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