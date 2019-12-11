Эксперты Роспотребнадзора назвали способы снижения риска развития астмы

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по защите от бронхиальной астмы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.
Эксперты Роспотребнадзора назвали способы снижения риска развития астмы
  • Pixabay

По данным ведомства, внутренними факторами развития данного заболевания считают наследственность, лишний вес и ожирение. К внешним триггерам астмы относят воздействие аллергенов, профессиональные вредные факторы, курение, воздействие загрязнённой окружающей среды.

Чтобы снизить риск развития астмы, Роспотребнадзор советует не курить, регулярно проветривать помещения и чаще делать влажную уборку, не использовать парфюмерию, не заводить домашних животных, приобретать гипоаллергенные стиральные порошки и дезинфицирующие средства. Также рекомендуется закаляться, заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе и отдыхать у моря.

В доме должно быть как можно меньше ковров и мягких игрушек. Постельное бельё следует менять раз в две недели. Книги необходимо хранить в закрывающихся шкафах или на застеклённых полках.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице с 20 по 23 ноября прошла акция, в рамках которой 1789 человек прошли бесплатное обследование лёгких в центрах госуслуг «Мои документы».

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