В Москве пройдёт конкурс инноваций

Столичные власти пригласили коллективы изобретателей и индивидуальных специалистов принять участие в премии «Новатор Москвы».

Как сообщает сайт «Москва 24», конкурс пройдёт по трём номинациям: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций».

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в каждой номинации выделено по пять направлений: «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Городская среда», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт» и «Энергетика».

«В финал выйдут 30 проектов — по два на каждое направление во всех трёх номинациях. 15 из них станут обладателями премий», — отметила Сергунина.

В состав экспертной комиссии, как уточняет портал мэра и правительства Москвы, войдут представители правительства Москвы, научного сообщества, высокотехнологичных компаний, представители бизнеса и субъектов инновационной деятельности.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».