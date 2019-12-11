Эксперт оценил инициативу МВД о конфискации автомобилей у нетрезвых водителей

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Руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал предложение МВД ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Эксперт оценил инициативу МВД о конфискации автомобилей у нетрезвых водителей
  • РИА Новости

По его мнению, практика конфискации автомобилей сотрудниками правоохранительных органов не будет эффективной, поскольку сами водители зачастую не являются владельцами транспортных средств.

«То есть автомобиль конфисковали, и кто-то просто остался без автомобиля. Я думаю, что в таких ситуациях ответственность должен нести сам нарушитель и автомобиль здесь ни при чём», — подчеркнул Канаев.

Он добавил, что в целях уменьшения потребления алкоголя за рулём необходимо воспитывать общество в целом. При этом водителей в нетрезвом состоянии нужно заносить в специальную базу и полностью отстранять от дороги.

Ранее в ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor также прокомментировал инициативу МВД.

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