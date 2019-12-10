В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.

«Нами сформированы предложения, которые должны радикально изменить положение вещей: ввести возможность конфискации транспортных средств в случае нарушения правил, связанных с повторным проездом в состоянии алкогольного опьянения... Одновременно они внесены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Кузин сделал во время выступления в Совете Федерации.

В мае Министерство внутренних дел России выступило с инициативой законодательно закрепить конфискацию автомобилей у пьяных водителей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor прокомментировал инициативу МВД.