Колокольцев наградил полицейских, спасших сорвавшегося альпиниста

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю старшего лейтенанта полиции Романа Тищенко, лейтенантов полиции Романа Артемьева, Михаила Фоминых и Даниила Иноземцева за спасение сорвавшегося альпиниста.

«Во время соревнований по альпинизму в Карачаево-Черкесской Республике в районе посёлка Архыз на высоте более трёх тысяч метров произошёл камнепад, в результате которого двое участников сорвались при восхождении по своему маршруту. Один из них получил серьёзные травмы и не мог самостоятельно продолжать движение. Сотрудники отряда спецназначения находились вблизи от места происшествия и незамедлительно пришли на помощь», — заявили в МВД.

Отмечается, что полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь, после чего в течение пяти часов в сложных условиях горной местности спускали его с высоты.

«За проявленные в экстремальной ситуации профессионализм и решительность Роман Тищенко, Роман Артемьев, Михаил Фоминых и Даниил Иноземцев награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отряды специального назначения «Гром» функционируют в составе МВД России. Их основная задача — силовая поддержка оперативно-разыскных мероприятий полиции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.