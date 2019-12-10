Автоэксперт оценил идею конфискации машин у пьяных водителей

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Кирилл Горшенин
Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал RT предложение конфисковывать машины у водителей в случае повторного проезда в состоянии алкогольного опьянения.
Автоэксперт оценил идею конфискации машин у пьяных водителей
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В некоторых странах она (идея. — RT) реализована, но я считаю, что это слишком жёсткая мера... Наказывать таких водителей, безусловно, нужно, но не таким способом, когда имущество отбирается у семьи... Лишать всю семью автомобиля несправедливо», — заявил эксперт.

По его словам, борьба с подобными нарушениями необходима, однако нужно искать другие способы наказания пьяных водителей.

Ранее в ГИБДД предложили конфисковывать машины в случае повторного проезда в состоянии алкогольного опьянения.

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