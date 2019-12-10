СК завёл дело по факту гибели в ДТП в Крыму главы Черноморского района

Следователи завели уголовное дело по факту ДТП в Крыму, в результате которого погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК России)», — указывается в заявлении.

Отмечается, что специалистами проводится осмотр места происшествия. Для установления обстоятельств и причин трагедии в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Ранее председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский заявил, что в Крыму в ДТП погибли четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко.

В сентябре URA.RU сообщало, что в ДТП с автобусом в Челябинской области погиб один человек, ещё пять пострадали.