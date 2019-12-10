СК завёл дело по факту гибели в ДТП в Крыму главы Черноморского района
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК России)», — указывается в заявлении.
Отмечается, что специалистами проводится осмотр места происшествия. Для установления обстоятельств и причин трагедии в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.
Ранее председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский заявил, что в Крыму в ДТП погибли четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко.
В сентябре URA.RU сообщало, что в ДТП с автобусом в Челябинской области погиб один человек, ещё пять пострадали.