В Крыму погибла глава Черноморского района

В Крыму в ДТП погибли четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко. Об этом сообщил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский.

«Четыре человека погибли, это произошло сегодня утром. Столкнулись две машины на шестом километре трассы Черноморское — Евпатория (ближе к Черноморскому). Среди погибших — глава района (Черноморского. — RT) Людмила Глушко. В нашей машине (администрации. — RT) погибли два человека, и два — во второй», — рассказал он РИА Новости.

Сообщения о ДТП подтвердили в МВД региона.

«Сегодня в 08:50 в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибли четыре человека, двое находились в автомобиле KIA, двое — в Ford», — цитирует ведомство «Крыминформ».

В середине октября стало известно о гибели мэра Абакана Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.