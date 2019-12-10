В Крыму погибла глава Черноморского района

Короткая ссылка
В Крыму в ДТП погибли четыре человека, в том числе глава Черноморского района Людмила Глушко. Об этом сообщил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский.
В Крыму погибла глава Черноморского района
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Четыре человека погибли, это произошло сегодня утром. Столкнулись две машины на шестом километре трассы Черноморское — Евпатория (ближе к Черноморскому). Среди погибших — глава района (Черноморского. — RT) Людмила Глушко. В нашей машине (администрации. — RT) погибли два человека, и два — во второй», — рассказал он РИА Новости.

Сообщения о ДТП подтвердили в МВД региона.

«Сегодня в 08:50 в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибли четыре человека, двое находились в автомобиле KIA, двое — в Ford», — цитирует ведомство «Крыминформ».

В середине октября стало известно о гибели мэра Абакана Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить