В Крыму погибла глава Черноморского района
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- РИА Новости
«Четыре человека погибли, это произошло сегодня утром. Столкнулись две машины на шестом километре трассы Черноморское — Евпатория (ближе к Черноморскому). Среди погибших — глава района (Черноморского. — RT) Людмила Глушко. В нашей машине (администрации. — RT) погибли два человека, и два — во второй», — рассказал он РИА Новости.
Сообщения о ДТП подтвердили в МВД региона.
«Сегодня в 08:50 в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибли четыре человека, двое находились в автомобиле KIA, двое — в Ford», — цитирует ведомство «Крыминформ».
В середине октября стало известно о гибели мэра Абакана Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.