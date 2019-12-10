СК расследует смерть 11-месячного ребёнка в Волгоградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Волгоградской области на улице нашли тело 11-месячного мальчика.

Ребёнка обнаружили 8 декабря на улице у одного из домов в городе Суровикине.

«Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, его смерть наступила в результате переохлаждения», — уточнили в СК.

Следователи допросили мать ребёнка. Она рассказала, что накануне трагедии «она в компании двух своих приятелей распивала спиртные напитки, гостей проводила уже утром — около шести часов».

«Женщина утверждает, что всё это время её младший сын находился в доме. Однако спустя несколько часов, когда она проснулась, обнаружила мальчика на улице. К тому моменту он уже был мёртв», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

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