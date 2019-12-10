Суд 10 декабря вынесет приговор обвиняемым по делу о теракте в Петербурге
«Оглашение приговора по делу о теракте в петербургском метро состоится 10 декабря в 13:00», — приводит РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов Петербурга.
Ранее сообщалось, что четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.