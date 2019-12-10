Суд 10 декабря вынесет приговор обвиняемым по делу о теракте в Петербурге

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге огласит приговор 11 обвиняемым в совершении теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

«Оглашение приговора по делу о теракте в петербургском метро состоится 10 декабря в 13:00», — приводит РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.